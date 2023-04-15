Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, kendi taraftarı önünde MKE Ankaragücü ile mücadele edecek. Geçtiğimiz hafta Karagümrük deplasmanından kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe, bu haftayı da kayıpsız kapatmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü naçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 6

Ligde son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmişti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.

KART SINIRINDA 7 İSİM VAR

Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, yarın kart görmeleri durumunda Medipol Başakşehir karşısında takımı yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat; Osayi, Samet, Szalai, Alioski; İsmail, Arda, Zajc, Rossi, Serdar, Valencia

MKE Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Malcuit, Atakan, Mujakic, Hanousek, Taylan, Diack, Zahid, Emre, Ali Sowe

ANKARAGÜCÜ ÇIKIŞTA

Teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın gelmesiyle çıkışa geçen MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükselirken, ligde de geçen hafta İstanbulspor'u 3-2 yenerek taraftarını mutlu etti.

Küme düşme hattının 4 puan üstünde 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almak isteyen MKE Ankaragücü, deplasmandaki yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 3 dış saha maçını da kaybetti.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Ankara'da 3-0 kazanmıştı.