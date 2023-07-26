UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, yeni teknik direktör ve yeni transferlerden oluşan kadrosuyla yeni sezonun ilk resmi maçında bu akşam Moldova ekibi Zimbru takımıyla karşılaşacak. Yeni kadrosuyla taraftarına galibiyet şöleni yaşatmak isteyen Fenerbahçe sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?

İSMAİL KARTAL'LA İLK RESMİ MAÇ

Geçtiğimiz sezon, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti.

İkinci kez göreve getirilen İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Rusya ve İstanbul'da sürdürdüğü hazırlık süreci sonrası 2023-24 sezonunun ilk resmi maçına, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda çıkıyor.

FENERBAHÇE-ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Ülker Stadı'nda saat 21.00'de Moldova ekibi Zimbru'yu ağırlayacak sarı-lacivertiler, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.

Kritik mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE 3 KULVARDA BAŞARI HEDEFLİYOR

Yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryant Kent, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz ile sezona hazır girmek isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinden oluşan üç kulvarda da başarı hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin Zimbru karşısında sahaya süreceği muhtemel 11'i şu şekilde;

Altay, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Peres, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Tadic, Szymanski, Kent, Dzeko.

FENERBAHÇE'DEN ZİMBRU MAÇI KADROSUNDA 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün sahasında Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, 4 gün önce UEFA'ya bildirdiği listede değişiklik yapıldığını açıkladı. Teknik heyetin değerlendirmesi sonrası Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydin eklendi.

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.