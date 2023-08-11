Fenerbahçe, orta saha kurgusuna flaş bir takviyede bulundu. Sarı-lacivertliler, Manchester United'dan Fred'i kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."

Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek için kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fred, geçen sezon Manchester United ile 56 maça çıkarken 6 gol, 6 asistlik skor katkısı yaptı.

Fred, Galatasaray'ın da transfer listesindeydi.