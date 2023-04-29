Bunlar da ilginizi çekebilir

76. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Robin Yalçın'ın pasıyla defansın arkasına sarkan Caicedo sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu uzak direkte ağlarla buluşturdu: 1-3

45+10. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Arda Güler'in ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken meşin yuvarlağı iyi takip eden Ferdi Kadıoğlu bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-0

32. dakikada Arda Güler'in ceza alanı içi sol çaprazdan içeriye kestiği topa altıpasta Pedro dokunamayınca Fenerbahçe mutlak bir golden oldu.

22. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahanın sağ çaprazında topla buluşan Rossi'nin şık çalımlarla ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 0-1

8. dakikada Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı. Pozisyonun devamında hakem Zorbay Küçük, Sivasspor lehine faul atışına karar verdi.

Spor Toto Süper Lig 'in 32. haftasında yapılan Demir Grup Sivasspor- Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

1.Mahmut Çalışkan ve Şampiyon Melekler Anı Yol Koşusu yapıldı

1.Mahmut Çalışkan ve Şampiyon Melekler Anı Yol Koşusu yapıldı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.