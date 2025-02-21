UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Buruk, Ismail Jakobs ve Alvaro Morata'nın Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacağını dile getirdi.

Sakatlığı bulunan futbolcular hakkında bilgi veren Buruk, "Maç öncesi Yunus'u antrenmanlara çıkartacağız. Yunus'un geri dönmesi bizim için önemli olacak. Onun dönmesini bekliyoruz. Şu andaki görüntüye göre Morata ve Jakobs'un derbide oynaması zor." dedi.

Buruk, amaçlarının Süper Lig'de şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Ligde 6 puan önde olduklarını hatırlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız şampiyon olmak. Altı puan öndeyiz. Pazartesi günü çok önemli bir maça çıkacağız. Farkı 9 puana çıkarmak ve ikili averajı almak elimizde. Önümüzdeki sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde olmak da buna bağlı. Galatasaray taraftarına yakışır, güçlü ve önemli bir kadro kurduk."

"Bazı oyuncuları Avrupa'da kullanamadık ama lig için önemli kadroya sahibiz. Bu avantajımızı da en iyi şekilde kullanarak şampiyonluğa ulaşırız. İşin gerçeklerinden biri de her zaman istediğiniz oyuncuyu getirememeniz. Bazen verdiğiniz para, bonservis bile yetmiyor. Futbolcular Avrupa'daki ilk 5 ligde oynamayı istiyor. Bizim gibi takımların en büyük şanssızlıklarından biri de bu."