Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 43. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu skorla birlikte üst üste 5. galibiyetini alan ve kayıp yaşamayan Fenerbahçe, 15 puanla liderliğini sürdürdü. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Alanyaspor ise ilk kez mağlup oldu ve 7 puanla 11. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, hafta içinde Başakşehir'i konuk edecek. Alanyaspor ise Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

FERDİ ÇEVİRDİ, DZEKO DOKUNDU, KALECİ ÇIKARDI!

Fenerbahçe, 10. dakikada gole çok yaklaştı. Sol kanatta Alanyaspor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içindeki Edin Dzeko'yu gördü. Bosnalı golcünün sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşu kaleci son anda kurtardı.

DZEKO'NUN ŞUTUNU YUSUF KURTARDI!

Sarı - lacivertliler, 27. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Edin Dzeko'nun çalımı sonrasında sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Yusuf son anda çıkardı ve meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

DZEKO'DAN ASİST, İRFAN CAN'DAN GOL!

Fenerbahçe, maçın başından beri aradığı golü 43. dakikada buldu. Sarı - lacivertlilerin organize gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Edin Dzeko, ince bir pasla sağ tarafındaki İrfan Can Kahveci'yi gördü. Rakibini çalımlayan Kahveci, sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

FRED ORTALADI, DZEKO'NUN KAFASI DİREK DİBİNDEN AUTA GİTTİ!

Sarı - lacivertliler, müsabakanın 55. dakikasında ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Fred'in ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Edin Dzeko'nun kafa vuruşu direk dibinden auta çıktı.

ÖMER ERDOĞAN'A KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 59. dakikasında taç atışını kullanmak isteyen Becao'dan topu saklaması üzerine Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, bir önceki lig maçının kadrosuna göre ilk 11’de üç değişikliğe gitti.

Teknik direktör Kartal, Bitexen Antalyaspor karşılanmasının ilk 11'inde yer alan ancak Alanyaspor kadrosuna teknik heyet kararıyla alınmayan Serdar Aziz ve Miha Zajc ile sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yerine, İsmail Yüksek, Dijiku, İrfan Can'a forma verdi.

İsmail Kartal, Alanyaspor karşısında Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko ilk 11'ini sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Mert Müldür, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo oturdu.

ALANYASPOR'DA ERTUĞRUL'UN YERİNE YUSUF

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise ligde bir önceki Kasımpaşa maçının kadrosuna göre sadece kaleci değişikliğine gitti. Erdoğan, kaleci Mahmut Ertuğrul Taşkıran'ın yerine Yusuf Karagöz'e görev verdi.

Erdoğan'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i; Yusuf Karagöz, Antonio Augusto, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard Coelho, Nicolas Janvier, Barbadas Novais, Efecan Karaca, Carlos Eduardo vöe Sergio Cordova'dan oluştu.

Öte yandan Alanyasporlu futbolcular, sahaya "23-30 Eylül Avrupa Spor Haftası"na ilişkin kutlama pankartıyla çıktı.