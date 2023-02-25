Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ve Konyaspor, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler Konyaspor'u 4-0 yendi. Konuk ekipte Diouf 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İlk yarı ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıda Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Lincoln Henrique'nin vuruşunda top Joshua King'e çarptı ve skor 3-0 oldu.

78'de Attila Szalai takımının 4. golünü attı.

Fenerbahçe mücadeleden 4-0 galip ayrıldı ve puanını 45 yaptı. Sarı lacivertliler gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

8 maçlık galibiyet hasreti çeken Konyaspor ise 27 puanda kaldı. Yeşil beyazlılar gelecek hafta Giresunspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, 1 maçlık men cezası sebebiyle takımının başında yer alamadı. Sarı-lacivertli ekipte Jesus’un yerine yardımcı antrenör Joao de Deus görev aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçının 11’ine göre 2 değişiklikle Konyspor karşılaşmasına çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, Mert Hakan’ın yerine Zajc, Batshuayi’nin yerine ise King görev aldı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Alioski, İsmail Yüksek ve Joao Pedro teknik ekip tercihi nedeniyle kadroda yer almazken, son antrenmanda sakatlanan Luan Peres, mücadelede görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Batshuayi, Konyaspor mücadelesinde forma giyemedi.