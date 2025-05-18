Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Youssef En-Nesyri ve 84. dakikada Edin Dzeko kaydetti.
Eyüpspor'un tek sayısı ise 90+4. dakikada Umut Meraş'tan geldi.
Bu skorun ardından puanını 81'e yükselten Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. Eyüpspor ise 50 puanla 6. basamakta yer buldu.
Fenerbahçe gelecek hafta Hatayspor deplasmanına çıkacak. Eyüpspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.