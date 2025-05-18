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Fenerbahçe gelecek hafta Hatayspor deplasmanına çıkacak. Eyüpspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

Bu skorun ardından puanını 81'e yükselten Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. Eyüpspor ise 50 puanla 6. basamakta yer buldu.

Karaağaç-Alevkayası yolunun bir kısmı yarın yapılacak ralli nedeniyle trafiğe kapatılacak

Karaağaç-Alevkayası yolunun bir kısmı yarın yapılacak ralli nedeniyle trafiğe kapatılacak

Eyüpspor'un tek sayısı ise 90+4. dakikada Umut Meraş'tan geldi.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Youssef En-Nesyri ve 84. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

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