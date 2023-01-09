Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray, bu skorun ardından ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

DERBİDEN SONRA TÜNELDE OLAY

Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe derbisinin ardından orta alanda küme oluşturdu ve büyük bir sevinç yaşadı.

Sarı - kırmızılı oyuncular, sırayla skor tabelasına bakarken fotoğraf çektirdiler. Bu sırada Mert Hakan Yandaş ve bazı Fenerbahçeli futbolcular da kenarda bekledi.

ICARDI'NİN POZU SONRASI...

Oyuna 76. dakikada giren, 2. golün asistini yapan ve takımının 3. golünü kaydeden Mauro Icardi ise eliyle 'üç' işareti yaparak tabela önünde kameralara poz verdi.

TÜNEL BİR ANDA KARIŞTI

Arjantinli yıldızın bu hareketi sonrasında tansiyon arttı ve soyunma odası tüneli bir anda karıştı.

ÖNCE AURELIO

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe İdari Menajeri Mehmet Aurelio, tünele giderken Mauro Icardi'ye sert şekilde tepki gösterdi.

SONRA MERT HAKAN

Bu reaksiyona Mert Hakan Yandaş da katıldı ve golcü oyuncu ile sert bir tartışma yaşadı.

OKAN BURUK SAKİNLEŞTİRDİ

Tünelde sinirler gerilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk araya girerek iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı.