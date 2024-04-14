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Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında VAR odasında Portekiz futbol federasyonundan hakem Andre Narciso görev yaptı.

YABANCI VAR HAKEMİ

Süper Lig'de bu sezon 20 gol atan Edin Dzeko, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda bu sayıya ulaşan beşinci yabancı oyuncu oldu.

Fenerbahçe, lig tarihinde tek sezonda üst üste 10 dış saha galibiyeti alan ilk takım oldu.

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu galibiyetin ardından Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 21 maça çıkarttı.

Bu sonuçla birlikte zirve yarışında iddiasını sürdüren Fenerbahçe, puanını 85'e çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fatih Karagümrük ise 30 puanla 18. sırada yer aldı.

Fatih Kragümrük'te Ryan Mendes 77. dakikada, Eysseric ise 90+7. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Kırmızı-siyahlılar Can Keleş'in 45+1. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde 49. dakikada Edin Dzeko skora denge sağlarken, sonradan oyuna dahil olan Michy Batshuayi 57. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek takımına galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

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