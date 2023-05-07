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Ligin 34. haftasında Fenerbahçe, 18 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor ile karşılaşacak. Giresunspor ise ligde çekilen Hatayspor nedeniyle hükmen galip sayılacak.

68. dakikada ise ‘Geliyorum’ diyen Giresunspor’un golü Bajic ile geldi. Üst üste yakaladığı pozisyonlarla baskı kuran ev sahibi ekipte savunma arkasına atılan topu Szalai ıskaladı. Serginho’nun sağdan pasında Bajic yayın üzerinden sağ ayağıyla şık bir vuruş yapıp topu üst direğin içine çarptırarak filelere gönderdi: 1-1.

Fenerbahçe, Arias’ın topa ceza sahası içerisinde elle teması sonrası VAR odası, hakeme pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Bahattin Şimşek’in izleyip verdiği penaltıyı 20. dakikada Batshuayi gole çevirdi: 0-1.

Bu sonucun ardından ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor haftayı 28 puanla 16. sırada tamamladı. Fenerbahçe ise 31 maç sonunda 68 puanla 2. sırada yer aldı.

Beşiktaş, depremzedeler için Azerbaycan'da dostluk maçına çıkacak

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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler öne geçmesine rağmen 1-1’lik skorla puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı.

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