Fenerbahçe'den yeni sezon başlamadan Galatasaray'a transfer çalımı geldi. Birçok takımın listesinde olan Levent Mercan ile prensip anlaşmasına varıldı.

2 MİLYON EURO ARTI BONUS

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılacak olmasından dolayı sol bek mevkisine iyi bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe'nin İstanbul temsilcisine 2 milyon euro + bonus şeklinde ödeme yapması bekleniyor.

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Levent Mercan'ın tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı ifade edildi. 23 yaşındaki sol bek bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 32 maça çıkmayı başardı.