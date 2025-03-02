Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe mücadeleyi 3-0 kazandı. Galibiyet golleri ilk yarıda geldi.
Bununla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybını değerlendirerek zirvede farkı azalttı. Galatasaray 65 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 61 puana yükseldi.
Karşılaşmada Jose Mourinho cezası nedeniyle kulübede yer alamadı.
Antalyaspor ise Trendyol Süper Lig'de 30 puanda kaldı.
EN-NESYRI'NİN GOLÜNDE ALEX DETAYI
Fenerbahçe'de Antalyaspor ağlarını havalandıran Youssef En Nesyri, Alex'ten sonra üst üste 6 iç saha maçında gol atan ilk futbolcu oldu.