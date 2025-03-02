Bunlar da ilginizi çekebilir

Fenerbahçe'de Antalyaspor ağlarını havalandıran Youssef En Nesyri, Alex'ten sonra üst üste 6 iç saha maçında gol atan ilk futbolcu oldu.

Arda Güler kararında net: Transferde bir kapıyı kapattı, diğerini açtı

Arda Güler kararında net: Transferde bir kapıyı kapattı, diğerini açtı

Antalyaspor ise Trendyol Süper Lig'de 30 puanda kaldı.

Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.