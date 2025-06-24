Yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katması beklenen Fenerbahçe'nin planları arasında Jadon Sancho da yer alıyor.
Manchester United'ın ayrılık kararı aldığı Jadon Sancho için elini cebine atan Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı.
FENERBAHÇE'NİN JADON SANCHO TEKLİFİ
DAZN'ın haberine göre Fenerbahçe, Jadon Sancho için Manchester United'a 18 milyon euroluk bonservis teklifi sundu.
Haber detayında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuya yıllığı 12 milyon eurodan 3+1 senelik sözleşme teklif ettiği vurgulandı.
Yine haberde Juventus ve Napoli'nin de Jadon Sancho'ya teklif götürdüğü ancak sunulan rakamların Fenerbahçe'nin çok altında kaldığı aktarıldı.
Jadon Sancho geride bıraktığımız sezonu Chelsea'de kiralık geçirmişti.