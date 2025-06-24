Yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katması beklenen Fenerbahçe'nin planları arasında Jadon Sancho da yer alıyor.

DAZN'ın haberine göre Fenerbahçe, Jadon Sancho için Manchester United'a 18 milyon euroluk bonservis teklifi sundu.

Haber detayında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuya yıllığı 12 milyon eurodan 3+1 senelik sözleşme teklif ettiği vurgulandı.

Yine haberde Juventus ve Napoli'nin de Jadon Sancho'ya teklif götürdüğü ancak sunulan rakamların Fenerbahçe'nin çok altında kaldığı aktarıldı.