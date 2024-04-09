Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısına U19 takımıyla çıktığı ve 2. dakikada sahadan çekildiği Süper Kupa'nın devam ediyor.

Süper Kupa maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu'nun Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın ne olacaksa olsun" dediği, Arkutcu'nun da bu sözleri takım arkadaşlarına ilettiği öne sürüldü.



"BİZİ KANDIRDILAR"

Fenerbahçe U19 takımı kaptanı Arkutcu, Süper Kupa maçında Galatasaray ile topu taca atma konusunda anlaştıklarını ancak sarı-kırmızılıların buna uymadığını söyledi.

Milliyet'in haberine göre; Arkutcu, "Kerem ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra sevinç de yaşadılar. Bizi kandırdılar." ifadelerini kullandı.