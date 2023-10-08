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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından Süper Lig ve Avrupa'da olmak üzere toplam 16 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Kasımpaşa ise Sivasspor deplasmanına çıkacak.

Kanarya haftaya deplasmanda Hatayspor ile kozlarını paylaşacak.

Mücadelenin ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe kritik maçtan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

İlk yarı bu gollerle Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Şenol Güneş Beşiktaş camiasına veda etti

Şenol Güneş Beşiktaş camiasına veda etti

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

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