Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşamda gol perdesini 6. dakikada Fenerbahçe adına Edin Dzeko açtı.
Ardından 45+3. dakikada Kanarya'da Tadic penaltı golüyle takımını 2-0 öne geçirdi.
İlk yarı bu gollerle Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe kritik maçtan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Kanarya haftaya deplasmanda Hatayspor ile kozlarını paylaşacak.
Kasımpaşa ise Sivasspor deplasmanına çıkacak.
SERİ 16 MAÇA ÇIKTI!
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından Süper Lig ve Avrupa'da olmak üzere toplam 16 maçlık galibiyet serisine imza attı.