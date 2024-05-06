Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı.



Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu skorla Fenerbahçe puanını 90 yaptı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.



Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesindeyken sarı kart gören Mert Müldür cezalı duruma düştü. Müldür, Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.



Karşılaşmada orta hakem olarak Bahattin Şimşek düdük çaldı. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir üstlendi.



Mücadelenin VAR koltuğunda Alman hakem Daniel Schlager görev yaptı.



Fenerbahçe'de tedavileri süren Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek forma giyemedi. Bonucci ve Serdar Aziz ise teknik heyet kararıyla Konya'ya götürülmemişti.