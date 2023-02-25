Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında bu akşam evinde Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe'de, Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, bu akşam forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında bu akşam Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.