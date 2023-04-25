Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının galip gelememesinin ana gündem maddesi olduğu belirtilerek, "Takımımıza dair hakim olduğumuz bu gerçek, maçı yönetmek yerine sonucu direkt bir takım lehine tayin etmek noktasında müdahalede bulunan hakemlere dair gerçekleri yok sayacağımız anlamına gelmemelidir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, maçın orta hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'e şu sorular yöneltildi:

"-Maçın 5. dakikasında Fenerbahçe Futbol Takımımızın golünü hangi refleks ile iptal ettiniz? Hakem ile VAR hakemi arasında bu pozisyonda ne gibi bir konuşma geçmiştir?

- Maçın 22. dakikasında İstanbulsporlu futbolcu Mehmet Yeşil’in el ile oynadığı pozisyon hangi refleks ile görmezden gelinmiştir?

- Maçın 22. dakikasındaki net penaltı pozisyonu ile ilgili hakeme hiçbir uyarıda bulunmayan VAR, maçın 52. dakikasında İstanbulspor’un pozisyonunda hangi refleks ile devreye girerek olmayan bir penaltının kararını vermiştir?

- Maç boyunca rakip oyuncuların ortaya koyduğu ağır temaslı oyuna dair verilmesi gereken kartlar hangi refleks ile yok sayılmıştır?"

"Maça etki eden, sonucu tayin eden kararların sahibi hakem ve VAR hakemi arasında geçen konuşmaların yayınlanmasını ivedilikle talep ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle sürdü:

"Bu soruları, Fenerbahçe’ye dair ortaya konan bu vahim tavrın ana refleks sahipleri ve yönlendiricileri olduklarını düşündüğümüz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta için de gündeme getiriyor; Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve son olarak İstanbulspor maçlarında sonuca etki eden kararların, bir kulübün ortaya koyduğu maddi manevi emeklerin, hakkı yenen milyonlarca taraftarın hesabını kimin vereceğini açıklamanızı istiyoruz."