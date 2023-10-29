Siltaş Yapı Pendikspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği, büyük bir mücadele ve heyecanın yaşandığı maçta kazanan taraf konuk ekip Fenerbahçe oldu.

Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Erdem (k.k) 43. dakikada İrfan Can Kahveci ve 65, 77 ve 87. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 10. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 30'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Pendikspor ise 18. basamakta yer buldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Pendikspor ise İstanbulspor deplasmanına çıkacak.