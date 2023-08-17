UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'u 3-0 mağlup etti.
İlk Yarı
11. dakikada maçtaki ilk tehlike, Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Bir duran topta kaleyi yoklayan Jakupovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
13. dakikada Maribor ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin şutu etkili olmadı.
17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Batshuayi'nin Maribor ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı ortada uzak direkte topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
31. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ceza sahasında Luan Peres'in Skuka'ya müdahalesinin ardından maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 32'nci dakikada penaltıyı kullanan Jakupovic'in vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.