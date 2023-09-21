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Sarı-lacivertliler'de tek eksik sakatlığı bulunan Cengiz Ünder. Emre Mor, Mert Müldür, Luan Peres, Bartuğ Elmaz ve Samet Akaydin ise Uefa listesine bildirilmemişti.

Fenerbahçe, Avrupa arenasında çıktığı son 18 maçta yalnızca bir kez yenildi. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçın tamamını kazandı.

Fenerbahçe 'de hedef Avrupa Konferans Ligi grup etabına galibiyetle başlamak.

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