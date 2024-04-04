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Fenerbahçe Kulübünde başkan vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Diğer futbolcuların ise koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları üzerinde durduğu kaydedildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı bildirildi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi.

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