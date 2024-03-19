Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler karşılaşma sonunda orta sahada galibiyet kutlaması yaparken bordo-mavili seyirciler sahaya girdi ve ortalık karıştı.

Sahada yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacağını ve Süper Lig'den çekilme kararının tartışılacağını belirtti.



Ali Koç, "Biz 2 Nisan günü genel kurula gidiyoruz, olağanüstü. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Futbol AŞ'de sonra genel kurulu koyuyoruz. Ben biraz evvel Kulüpler Birliği Vakfından (başkanlığından) istifa ettim. Fenerbahçe olarak kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi kendimiz çizmek zorundayız. O yüzden bu kararları aldık. Camiamızın aklıselim davranmasını özellikle rica ediyorum. Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Biz artık gerekiyorsa bir alt lige ineceğiz. Bu kararı alınca bir alt lige düşme söz konusu." diye konuştu.

FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLİRSE NE OLUR?

Birçok futbolsever Fenerbahçe'nin olası bir Süper Lig'den çekilme kararı alması halinde ne gibi yaptırımların olacağını merak ediyor.



NTV'ye konuşan spor yazarı Atilla Türker, Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi halinde ne gibi yaptırımlarla karşılaşacağını değerlendirdi.

"TÜRKİYE, ÜLKE PUANINDA 19-20. SIRAYA GERİLEYEBİLİR"

Atilla Türker, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde belli anlaşmaları var. Yayıncı kuruluş veya UEFA ve FIFA ile anlaşmaları var. Fenerbahçe'nin bugüne kadar topladığı ülke puanlarının bir anda silinmesiyle birlikte Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında 19 ila 20. sıraya gerileme riski de bulunuyor. Yayıncı kuruluş ihalelerden dolayı çakılır, keza Fenerbahçe'de tüm futbolcular serbest kalır. Ortaya yüz milyonlarca dolarlık fatura çıkabilir" diye konuştu.

"LİGLER ASKIYA ALINABİLİR"

Türker konuşmasının devamında, "Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararı almasının ardından belki de ligler askıya alınabilir." dedi.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARA CEZA VERİLECEK Mİ?

Atilla Türker, "Fenerbahçe'de olayların içerisinde yer alan 4 futbolcuya orada bir işi olmaması gerekiyordu. Futbolcular kendilerini müdafaa gereği o hareketleri yaptılar. Büyük ihtimalle 1-2 futbolcuya 1 maç ceza verilir. Ben fazlasının da verileceğini düşünmüyorum. Futbolcular kendilerini korumak istedi." diye konuştu.

"TRABZONSPOR 6-8 MAÇ CEZA ALABİLİR"

"Maçın temsilci, hakem ve gözlemci raporları TFF'ye ulaştı. Normal şartlar altında PFDK sevklerinin bugün yapılması gerekir ve Perşembe günü de kararların açıklanması gerekiyor. Trabzonspor'a 6-8 maç seyircisiz oynama cezası verilebilir.

KAYNAK : NTV