Bir önceki Konyaspor maçında Fenerbahçeli taraftarların “Hükümet istifa” sloganı atmasının ardından yasak kararı alınmıştı.

Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun güvenlik gerekçesiyle aldığı Fenerbahçe taraftarı için deplasman yasağı kararı itiraz üzerine mahkemeye taşınmış, Kayseri 2. İdare Mahkemesi ara kararında deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti.

Ekvadorlu forvet aynı zamanda sarı-lacivertli kulüpte 100 maç sonunda 52 gol ve 14 asistle 66 gole direkt etki etti.

Öte yandan Fenerbahçe'de 100. maçına çıkan Enner Valencia "dalya" dediği maçta gol atarak bu sezonki 23. golünü attı.

Bu sonuçla puanını 51'e yükselten Fenerbahçe, lider Galarasaray'ı takibini sürdürdü. Diğer taraftan Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

Fenerbahçe maçı 2-1'lik skorla kazandı. Maçta goller 6. dakikada Enner Valencia, 68. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 90+6. dakikada Arif Kocaman'dan geldi.

Süper Lig 'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maç öncesi, yaşamını yitiren Ziya Şengül için saygı duruşunda bulunuldu.

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