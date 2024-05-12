Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği maçın son dakikalarında Sarı-Lacivertli tribünlerden "istifa" tezahüratları yükseldi.

TRİBÜNLERDEN PROTESTO

Müsabakanın 75. dakikasında Fenerbahçeli taraftarlar "yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" tezahüratlarına başladı. Tribünlerden bir süre Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar da yükseldi.

Bazı taraftarların ise istifa ve Aziz Yıldırım tezahüratlarına tepki gösterdiği duyuldu.

CENGİZ ÜNDER'E TEPKİ

Öte yandan 83. dakikada oyundan alınan Cengiz Ünder de taraftarların yoğun protestosuna maruz kaldı.