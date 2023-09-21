Bunlar da ilginizi çekebilir

81. dakikada Oosterwolde'nin sol kenardan getirdiği topu Szymanski ceza sahası yayı önünde aldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda, kaleci topu zorlukla çelerek oyun alanına gönderdi.

70. dakikada Fred bir kez daha tehlike yarattı. Ceza sahası yayı önünde topu soluna alan Brezilyalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

65. dakikada sol kenardan gelişen atakta Mert Hakan Yandaş'ın pasını ceza sahası yayı önünde iyi değerlendiren Fred, çalımlarla kaleye yöneldi. Bu oyuncunun vuruşunda savunma oyuncularına çarpan top kornere gitti.

62. dakikada orta sahada kazanılan topu King, uzun pasla sol çapraza aktardı. Kent'in driplingle ceza sahasına kadar götürdükten sonra sol ayağıyla zayıf vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

55. dakikada konuk ekip farkı ikiye düşürdü. Fenerbahçe ceza sahasında çoğalan konuk ekipte, Djiku'nun ceza sahasından uzaklaştırdığı top Crespo'ya çarparak sağ çaprazda bekleyen Villadsen'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere yöneldi: 3-1.

Fenerbahçe ikinci yarıya farkı üçe çıkaran golle başladı. 47. dakikada sağ kenardan köşe vuruşunu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın havadan gönderdiği ve savunma oyuncularının kafayla vurarak arkaya sektirdiği topu, iyi yükselen Serdar Aziz, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-0.

30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada pas arası yapan Fred'in defansın arkasına gönderdiği topu önüne alan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez kaleye vurdu ve meşin yuvarlak filelere yöneldi: 2-0.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.