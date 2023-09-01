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Turnuvada da grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın turnuvadaki rakipleri belli oldu.

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