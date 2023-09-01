UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi gerçekleşti. 

Galatasaray, Berkan Kutlu'yu İtalya ekibi Genoa'ya kiraladı Galatasaray, Berkan Kutlu'yu İtalya ekibi Genoa'ya kiraladı

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turnuvadaki rakipleri belli oldu. 

İŞTE EŞLEŞMELER

A GRUBU

Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik

B GRUBU

Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik

C GRUBU

Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani

D GRUBU

Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano

E GRUBU

AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski

F GRUBU

Ferençvaroş, Fiorentina, Genk, Cukaricki

G GRUBU

Eintracht Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen

H GRUBU

Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland

MAÇLAR NE ZAMAN?

Turnuvada da grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek.

Final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak.