Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi saat 20.00'da oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Yönetim oyuncuların motivasyonunu artırmak için bu dev maça özel prim belirledi.

Süper Lig'de Galatasaray'ı 6 puan geriden takip eden ve kritik derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de yönetim, Anderlecht maçı öncesinde futbolcular ve teknik heyetle yaptığı toplantıda 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; RAMS Park'taki mücadeleden üç puanla dönülmesi halinde oyuncu ayırt etmeksizin bu miktar dağıtılacak.

Kaptanların bu duruma yönetimle görüşerek öncü oldukları da iddia edildi.