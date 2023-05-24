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Aynı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında sağ kenarda topla buluşan Ferdi'nin, verkaçlarla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Atağın devamında oluşan karambolde meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Ferdi, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

8. dakikada Szalai'nin rakip savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Batshuayi, ceza sahası içinde kaleci Ali Şaşal Vural'dan önce topa müdahale etse de meşin yuvarlak kaleye paralel açıldı. Batshuayi'nin sol ayağıyla vuruşunda, Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.

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