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Maçta sarı kart gören Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski, Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 82 yaptı ve 84 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Adana Demirspor ise 39 puanda kaldı.

Adana Demirspor'un golleri, 25. dakikada Balotelli ve 80. dakikada Barasi'den geldi.

Mücadele 4-2 Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Maçta Fenerbahçe'nin golleri; 17. dakikada Djiku, 51. dakikada Dzeko, 70. dakikada Dusan Tadic ve 85. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

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