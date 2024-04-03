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Alınan karar doğrultusunda Mağusa Türk Gücü ve Tremeşeli H. Dumlupınar TSK takımlarının AKSA Süper Lig’de 26.haftada oynayacağı karşılaşmalar da 1 gün sonraya alındı. Bu bağlamda Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Yeniboğaziçi DSK ve Küçük Kaymaklı TSK - Mağusa Türk Gücü karşılaşmaları 8 Nisan 2024 Pazartesi, saat 15:30’a ertelendi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezaları belli oldu

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezaları belli oldu

İlgili karşılaşma yarın (04.04.2024) aynı statta saat 15:30’da kaldığı yerden devam edecek.

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