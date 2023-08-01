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RESMİ AÇIKLAMA Gremio, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilya asıllı İtalyan santrfor için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada Pedro'nun Porto Alegre şehrine gideceği ve sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. İtalyan forvet geçtiğimiz se

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'den transfer ettiği 31 yaşındaki Joao Pedro ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe 'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

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