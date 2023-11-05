Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı'nın ardından toplantıda Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 boyutlu hologramından, Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılında yaptığı konuşma salona yansıtıldı.

FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs itibarıyla borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğu duyuruldu.

SÜPER KUPA ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılıyor. Toplantıda Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyeleri; Uğur Öztürk, Namık Kemal Aydın, Derya Aldırmaz, Ogün Altıparmak, Köksal Özbek, Gürsel Şen, Nazif Sinan Derman, İbrahim Numan Demirağ, Kaya Enişte, Mahmure Vaizoğlu ve Sinan Sümer, TFF Süper Kupa’nın oynanacağı stat ile ilgili önerge teklifinde bulundu.

YDK başkanlığına verilen; "Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Kupa Finali’nin Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir ülkede oynanması, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Fenerbahçe’mizin tarihi ile şan ve şerefiyle bağdaşmayacağından Süper Kupa Finali’nin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda veya Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanmasının kabulünü Yüksek Divan Kurulumuzun onayına sunulmasını, alınacak olumlu kararın yönetim kurulumuza bildirilmesini arz ve teklif ederiz" önergesi, üyelerin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPACAK

Ali Koç, cuma günü katıldığı canlı yayında, "Dürüst ve adil futbol isteyen insanlar var. Dürüst hakemlere çağrım olacak, ilk önce siz istifa edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar. Bunu da açıklayacağım pazar günü. Dürüst ve adil futbol isteyen insanlar var. Dürüst hakemlere çağrım olacak, ilk önce siz istifa edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar. Bunu da açıklayacağım pazar günü." sözlerini kullanmıştı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın toplantıyı başlatmasının ardından vefat eden üyeler ve yeni üyelerin isimleri okundu.

Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu ve açıklamaların ardından Yüksek Divan Başkan Vekilliği seçimi yapılacak. Başkan vekilliği için Osman Atakan Tekin, Şefik Gürhan Saatçioğlu, Osman Sinan Sümen, İbrahim Numan Demiralp yarışıyor.