Fenerbahçe'nin yıldız ismi İrfan Can Kahveci, inişli çıkışlı sürdürdüğü ve zaman zaman taraftarlar tarafından tepkilere maruz kaldığı Fenerbahçe'de bu sezon kariyer sezonunu yaşarken şu ana kadar 39 maçta 2277 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu bu süre içinde skora 14 gol ve 11 asist ile katkı sağladı.

'TAKIMDAN AYRILIYOR' İDDİASI...

Bu performansıyla bir çok dev kulübü peşine takan yıldız oyuncu sezonun sona ermesiyle birlikte Rus kulüplerinden CSKA Moskova'ya imza atmaya hazırlanıyor. İddiaya göre Rus ekibi milli futbolcu için ciddi miktarda bonservisi gözden çıkarmış durumda. Fenerbahçe ise yeteri teklif gelmesi halinde transfere onay vermeye sıcak bakıyor.

FRANSA'DAN DA TALİPLER VAR

Fenerbahçe'de bu sezon yüksek bir skor katkısıyla oynayan İrfan Can Kahveci'nin Fransa'dan da talipleri var. Yaz aylarında birkaç Fransız kulübünün 28 yaşındaki futbolcu için sarı lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor.