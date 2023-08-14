Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı konuk etmişti. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de oynanan müsabakadan Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 üstün ayrıldı ve sezonu 3 puanla açmış oldu. Kanarya'da kaleci Altay Bayındır ise yediği gol ve performansı nedeniyle eleştirilen isim olmuştu.

Bir süredir kaleye takviye yapmayı planlayan ve gündemine Dominik Livakovic'i alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BONSERVİS: 9 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre sarı - lacivertliler, Livakovic için Dinamo Zagreb ile 9 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Haberde Fenerbahçe'nin 1,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme yapacağı kaydedildi.

BU HAFTA İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Hırvat file bekçisinin bu hafta içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

ALTAY BAYINDIR'A VEDA...

Son dönemde performansı düşüşe geçen Altay Bayındır için ise tekliflerin değerlendirmeye alınacağı aktarıldı.