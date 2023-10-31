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25 Ekim’de sol ayak bileğinden ameliyat olan Serdar Aziz ise 1.5 ay yok.

Ludogorets maçında sağ ayak metatars kemiğinde deplase kırık oluşan Djiku da Trabzonspor maçında ve Ludogorets rövanşında olmayacak.

Pendik deplasmanında ayağına kramp giren Samet’in de Trabzon maçında oynaması için büyük çaba sarfediliyor.

Fenerbahçe'de Djiku sonrası sakatlık listesine yeni isimler eklendi. Fred ve Becao, 4 Kasım'daki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

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