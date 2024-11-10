Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler 24. dakikada Samet Akaydin'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

53. dakikada sahneye çıkan Dusan Tadic, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.

80. dakikada ceza sahası dışından şık bir gol kaydeden Sofyan Amrabat, farkı 3'e çıkardı.

Allan Saint-Maximin, 90+4. dakikada skoru belirleyen golü kaydederek galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte puanını 26'ya çıkartarak 2. sıraya yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Sivasspor ise 17 puanla 7. sırada yer aldı.

671 GÜN SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Samet Akaydin, Süper Lig'de Ocak 2023'ten bu yana ilk golünü Sivasspor'a attı ve ligde 671 gün sonra gol sevinci yaşadı. Sofyan Amrabat, en üst lig kariyerinde ilk kez üst üste üç maçta gol katkısı sağladı.

vs Sivasspor

vs Trabzonspor

vs Bodrum FK

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAKATLANDI

Mücadelenin 11. dakikasında sakatlanan Çağlar Söyüncü, oyuna devam edemedi ve yerini Alexandru Djiku'ya bıraktı.

ATATÜRK İÇİN KOREOGRAFİ

Fenerbahçe tribünleri koreografi düzenleyerek, vefatının 86. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.