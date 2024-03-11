Galatasaray'ın, Fenerbahçe - Pendikspor maçını yöneten hakemler ve verilen kararlarla ilgili yaptığı açıklamaya Fenerbahçe'den yanıt geldi. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Paradoks: "Görünüşte” doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.

Fenerbahçe maçının hakemi Kadir Sağlam'ın kariyeri bitiyor mu? Fenerbahçe maçının hakemi Kadir Sağlam'ın kariyeri bitiyor mu?

Örnek:

3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: “Türk hakemlerine güveniyoruz!”

14 Aralık 2023:

Soru: "TFF'den memnun musunuz?"

Dursun Özbek: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik."

Editör: Pelin Yükselay