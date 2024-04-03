Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi sular durulmuyor.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına 19 Yaş Altı takımıyla çıkma kararı aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, yönetim kurulu kararıyla 2 yıl boyunca Türkiye Kupası'na katılmayacak.

Kararı duyuran Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımımız ile çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Bilecik ayrıca, "Fenerbahçe, Olympiakos ile oynayacak. Ülke puanın artması Türkiye için önemli. Yunanistan'ın kendi liglerinde maçlar ertelenmişken bizde ertelenmemesi olacak iş değil." dedi.