Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Kupası'nın yıldönümü için paylaşımda bulundu.

Galatasaray ile 17 Mayıs 2000 tarihinde finalde Arsenal'i eleyerek UEFA Kupası'nı kazanan Fatih Terim, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdii:

24 yıl önce tam da bugün bu saatlerde, Türk futbol tarihinin en büyük başarısı, Kopenhag’da kupayla taçlandırıldı. UEFA kupasını almayı istemekle yetinmedik, tarihi değiştirecek oyun ve skorlarla istediğimizi almayı da bildik. Kupaya yüreğini koyanlara ve asla unutmayacaklara selam olsun…