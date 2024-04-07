Galatasaray'la oynadıkları Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe'den açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki;



Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden,



müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan,



30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden



Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak



Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.”