Gözler derbi maça çevrildi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Sarı lacivertliler, aldığı bu sonuçla puanını 31'e yükseltti. Gözler de 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gazetecilerin "Galatasaray maçında gol atar mısın, taraftar soruyor?" sorusuna "İnşallah" yanıtını verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun cevabı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.