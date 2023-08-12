Fenerbahçe'den hücum hattına dikkat çeken bir takviye geldi. Sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna dahil etmek için prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Cengiz Ünder, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

