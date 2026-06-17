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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland ile eşleşti.

Eşleşmeler şöyle:

İkinci eleme turu maçları, 21-22 ve 28-29 Temmuz'da oynanacak.

Lig aşamasından turnuvaya katılan Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı turnuvasının ikinci eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

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