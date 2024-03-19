Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde yaşananlara dair Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuştu. Erkin, Aziz Yıldırım’ın öfkeli olduğunu ve daha ilk cümlesinde maçın iptal edilmesi gerektiğini aktarırken Yıldırım’ın 9 yıl öncesine işaret ettiğini söyledi.

"MAÇ İPTAL EDİLMELİYDİ"

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olayları değerlendiren Aziz Yıldırım, "Devlet, 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Ki maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi." dedi.

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"ŞAMPİYONLUK YARIŞI"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Aziz Yıldırım, "Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50. Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım." sözlerini sarf etti.