Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesi sonrasında üzgün olduklarını belirterek, "Şampiyonluğu kaybettiğimiz için takım olarak çok üzgünüz. Tek hedefimiz şampiyon olmaktı. Şampiyon olamadığımız için çok üzgünüz başka söyleyecek bir şey yok." sözlerini kullandı.

"ÇOK ÜZÜLDÜK"

Puan kaybederek hata yaptıkları maçlar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Arda, "Puan kaybettiğimiz her maç çok üzüldük. Eğer hata yapmasak biz şampiyon olabilirdik. Ama hatalar yaptık ve şampiyonluk gitti. Şampiyonluğu kendi elimizle verdik." diyerek açıklamalarını tamamladı.