2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynandı.



Fenerbahçe maçın 2. dakikasında sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti.



Resmi karar olmadığı için Galatasaray kupayı bu akşam Şanlıurfa'da kaldıramadı.



OLASI KARARLAR



Hakem Volkan Bayarslan'ın raporuna göre PFDK, maç hakkında hükmen galibiyet kararı verebilir.



PFDK hükmen galibiyet kararı verirse Fenerbahçe'nin durumu Tahkim Kurulu'na taşıma hakkı bulunuyor.