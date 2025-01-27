Bunlar da ilginizi çekebilir

Fenerbahçe ara transfer döneminde Brezilyalı stoper Diego Carlos'u da kadrosuna katmıştı.

Talisca gece geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda salonda çalıştığı anları paylaşarak, "İkinci evin ihtişamı ilkinden daha büyük olacak." notunu düştü.

30 yaşındaki futbolcu Instagram'dan yaptığı paylaşımla sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe 'nin daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca transferinde sorun kalmadı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.