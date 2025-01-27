Fenerbahçe'nin daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca transferinde sorun kalmadı.
Brezilyalı futbolcu kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
30 yaşındaki futbolcu Instagram'dan yaptığı paylaşımla sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Talisca gece geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda salonda çalıştığı anları paylaşarak, "İkinci evin ihtişamı ilkinden daha büyük olacak." notunu düştü.
Fenerbahçe ara transfer döneminde Brezilyalı stoper Diego Carlos'u da kadrosuna katmıştı.