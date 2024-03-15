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Türkiye Milli Takımı EURO 2024'ün son provasını Polonya ile yapacak

Türkiye Milli Takımı EURO 2024'ün son provasını Polonya ile yapacak

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi. Union Saint-Gilloise'yi eleyerek çeyrek finale çıkma hakkı kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

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