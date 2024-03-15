UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi. Union Saint-Gilloise'yi eleyerek çeyrek finale çıkma hakkı kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

Club Brugge - PAOK

Olympiakos - Fenerbahçe

Aston Villa - LOSC Lille

Viktoria Plzen - Fiorentina

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YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Olympiacos'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe

Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Konferans Ligi çeyrek finalinde maçlar 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

FİNAL YUNANİSTAN'DA

UEFA Konferans Ligi finali Yunanistan'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024 tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.